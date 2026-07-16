Reuters: МОК не намерен менять позицию по России после письма европейских стран

МОК не поменяет позицию по российским спортсменам из-за возражений Европы Reuters: МОК не намерен менять позицию по России после письма европейских стран

Москва16 июл Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) не будет пересматривать свою позицию по присутствию спортсменов из РФ на международных соревнованиях после письма европейских стран. Об этом Reuters сообщил представитель организации.

По его словам, Международный олимпийский комитет при принятии решений учитывает сложную геополитическую обстановку, однако остается привержен своей миссии.

МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир сказал источник

Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

После этого девять европейских государств предложили Еврокомиссии исключить МОК и международные спортивные федерации, допускающие российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, из программ финансирования Евросоюза.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК не финансирует МОК и не может лишить его средств, однако намерена искать возможности для применения мер в отношении отдельных спортивных ассоциаций.