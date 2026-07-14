Москва14 июлВести.Раздел, посвященный деятельности Олимпийского комитета России, вновь был запущен на официальном сайте Международного олимпийского комитета. На это обратили внимание в пресс-службе Министерства спорта РФ.
Информация о российской олимпийской организации была убрана с сайта МОК в 2023 году, после официального отстранения.
На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россиюсообщили в пресс-службе ведомства
На портале указан адрес для связи с ОКР, имена руководителя организации Михаила Дегтярева и генерального секретаря Виктора Березова. Раздел подтверждает, что Россия вернулась в состав членов МОК.
Ранее Дегтярев пояснил, что снятие ограничений с ОКР последовало после того, как была устранена юридическая подоплека санкций, действующих против российских спортсменов.