Впервые с 2023 года на сайте МОК заработал раздел о России

МОК на своем сайте возобновил работу раздела о России Впервые с 2023 года на сайте МОК заработал раздел о России

Москва14 июл Вести.Раздел, посвященный деятельности Олимпийского комитета России, вновь был запущен на официальном сайте Международного олимпийского комитета. На это обратили внимание в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Информация о российской олимпийской организации была убрана с сайта МОК в 2023 году, после официального отстранения.

На сайте МОК впервые с 2023 года заработал раздел про Россию сообщили в пресс-службе ведомства

На портале указан адрес для связи с ОКР, имена руководителя организации Михаила Дегтярева и генерального секретаря Виктора Березова. Раздел подтверждает, что Россия вернулась в состав членов МОК.

Ранее Дегтярев пояснил, что снятие ограничений с ОКР последовало после того, как была устранена юридическая подоплека санкций, действующих против российских спортсменов.