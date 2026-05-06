Москва6 мая Вести.5 мая 2026 года исполком Международной федерации смешанных единоборств (IMАAF) восстановил членство Союза ММА России. Об этом рассказал министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, сообщает ИС "Вести".

По его словам, благодаря этому событию, перед российскими спортсменами открывается много перспектив.

Это означает сразу допуск, во-первых, на международные соревнования наших юношей и девушек до 17 лет с флагом и с гимном. В течение года будет поэтапное восстановление в правах всех наших единоборцев. Могу сказать, что в этом заслуга и благодарность новой команде Сергея Фатеева, президента Союза ММА. Ну и в целом наши единоборцы возвращаются. В этом месяце еще будут хорошие новости по другим видам спорта рассказал Дегтярев

Ранее министр назвал санкции в отношении российских атлетов провокацией и глупостью. По его словам, позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по США и Израилю помогает России.