Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения с российских спортсменов WAF сняла ограничения с Федерации армрестлинга России и спортсменов РФ

Москва31 июл Вести.Всемирная федерация армрестлинга (WAF) сняла ограничения с Федерации армрестлинга России и российских спортсменов, заявил председатель Олимпийского комитета РФ, министр спорта Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что атлеты из России снова смогут выступать на международных соревнованиях под российским флагом и с гимном, а их результаты будут учитываться в общекомандном зачете.

Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF) и снятием всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц написал Дегтярев в Telegram

Решение было принято перед предстоящим чемпионатом мира по армрестлингу.

Накануне министр спорта РФ сообщил, что организация World Boxing также допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях с национальной символикой.