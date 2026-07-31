Москва31 июлВести.Всемирная федерация армрестлинга (WAF) сняла ограничения с Федерации армрестлинга России и российских спортсменов, заявил председатель Олимпийского комитета РФ, министр спорта Михаил Дегтярев.
Он подчеркнул, что атлеты из России снова смогут выступать на международных соревнованиях под российским флагом и с гимном, а их результаты будут учитываться в общекомандном зачете.
Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF) и снятием всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лицнаписал Дегтярев в Telegram
Решение было принято перед предстоящим чемпионатом мира по армрестлингу.
Накануне министр спорта РФ сообщил, что организация World Boxing также допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях с национальной символикой.