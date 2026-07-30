Москва30 июлВести.Организация World Boxing допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
В апреле World Boxing допустил россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
World Boxing допустил наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованияхнаписал Дегтярев
Глава Минспорта назвал это решение особенно важным, поскольку именно World Boxing уполномочен Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу.