Москва7 июл Вести.Исполком МОК отменил рекомендации об участии россиян в нейтральном статусе и восстановил права Олимпийского комитета России, что, по мнению министра спорта Михаила Дегтярева, ускорит полный возврат российских спортсменов на международные турниры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России и отменил свое решение с рекомендациями об участии российских спортсменов в нейтральном статусе и запрете в командных видах отметил Дегтярев

По его словам, также отменены проверки на нейтральность, снят запрет МОК на проведение международных соревнований в России. Он добавил, что более 20 международных федераций уже допускают юниоров под флагом России и с гимном, а около 10 — всех спортсменов без ограничений.