Глава Минспорта Дегтярев: российских атлетов допустили к Универсиаде Глава Минспорта РФ Дегтярев сообщил о допуске россиян к Универсиаде

Москва26 мая Вести.Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой, в том числе к летней и зимней Универсиадам, сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

Такое решение принял исполнительный комитет FISU, и оно вступило в силу незамедлительно.

Дегтярев отметил, что в тех спортивных дисциплинах, в которых международные федерации до сих пор оставляют в силе отстранение россиян, на турнирах под эгидой FISU россияне будут выступать в нейтральном статусе. Как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.

При этом в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений — участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартах написал Дегтярев в своем Telegram-канале

Также министр спорта РФ сообщил, что белорусские атлеты получили допуск от FISU без каких-либо ограничений и будут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном.

Ближайшие летняя и зимняя Универсиады пройдут в 2027 году в южнокорейском Хосо и китайском Чанчуне соответственно.

Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой FISU с конца февраля 2022 года, когда началась СВО на Украине.