Москва26 маяВести.Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила о допуске российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой, в том числе к летней и зимней Универсиадам, сообщил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.
Такое решение принял исполнительный комитет FISU, и оно вступило в силу незамедлительно.
Дегтярев отметил, что в тех спортивных дисциплинах, в которых международные федерации до сих пор оставляют в силе отстранение россиян, на турнирах под эгидой FISU россияне будут выступать в нейтральном статусе. Как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях.
При этом в тех видах спорта, где международные федерации уже восстановили российских атлетов в правах, FISU не вводит дополнительных ограничений — участие возможно на тех же условиях, что и на других международных стартахнаписал Дегтярев в своем Telegram-канале
Также министр спорта РФ сообщил, что белорусские атлеты получили допуск от FISU без каких-либо ограничений и будут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном.
Ближайшие летняя и зимняя Универсиады пройдут в 2027 году в южнокорейском Хосо и китайском Чанчуне соответственно.
Российские спортсмены были отстранены от соревнований под эгидой FISU с конца февраля 2022 года, когда началась СВО на Украине.