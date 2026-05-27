FISU допустит россиян на Универсиады только в нейтральном статусе

Москва27 мая Вести.Международная федерация университетского спорта (FISU) разослала в национальные федерации письмо, в котором объяснила условия участия российских спортсменов в своих соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Согласно позиции FISU, нейтральный статус является максимальным ограничением, которое федерация применяет к атлетам с российским паспортом. Если профильная международная федерация вводит полное отстранение россиян, FISU заменяет его нейтральным статусом - это касается как индивидуальных, так и командных выступлений.

На комплексных соревнованиях, таких как Универсиады, где участвуют спортсмены из разных дисциплин, FISU будет ориентироваться на наиболее жесткую позицию среди всех задействованных международных федераций и распространять ее на всю российскую делегацию на протяжении всего мероприятия. При этом нейтральный статус остается минимальным базовым уровнем допуска.

На отдельных турнирах FISU по конкретным видам спорта ситуация иная: если международная федерация по данной дисциплине сняла все ограничения с россиян, те смогут выступать под национальным флагом и гимном. Если же федерация сохраняет политику отстранения, спортсмены из России будут допущены лишь в нейтральном статусе.

В письме также содержится призыв к оргкомитетам и национальным федерациям университетского спорта незамедлительно применить эти правила на практике.

Ближайшая Универсиада состоится зимой 2027 года в китайском Чанчуне - с 15 по 25 января.