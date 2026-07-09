Дегтярев: о санкциях против России надо спрашивать в глаза, а не через телевизор

Дегтярев отметил важность неудобных вопросов о санкциях против спортсменов РФ Дегтярев: о санкциях против России надо спрашивать в глаза, а не через телевизор

Москва9 июл Вести.Решению Международного Олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с российских спортсменов способствовала активная дипломатическая работаи "неудобные" вопросы, задаваемые международным спортивным чиновникам в личных контактах. Об этом рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

По словам министра, вопросы своим оппонентам нужно задавать прямо в глаза.

Работать можно и нужно их же оружием в судах, юридически, дипломатически. Встречаться надо, нельзя закрываться. Я провел больше 120 встреч за рубежом в 2024, 2025 и 2026 годах. Встречался, в глаза говорил, ставил вопросы: "Товарищи, а почему мы Израиль не санкционируем, когда они начали в Палестине операцию?". В глаза говорил за американцев: "А где бан против Америки?". И вот такие неудобные вопросы - они же и приводят к результату. Но их можно задавать не через Telegram-каналы или через телевизор - их надо в глаза задавать. А чтобы задавать, надо ехать и вести активную дипломатическую, вот такую наступательную операцию. Вот это и привело к этому результату подчеркнул Дегтярев

По словам главы Минспорта, решению МОК о снятии ограничений с российских спортсменов предшествовало устранение юридической подоплеки действовавших в отношении нашей страны санкций.