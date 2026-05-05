Москва5 маяВести.Исполком международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.
Президент Союза ММА России Сергей Фатеев отметил, что переговоры о восстановлении членства были непростые и длительные.
Только что получили официальное письмо от IMМAF, и я рад сообщить, что... исполком международной организации ММА принял решение о восстановлении Союза ММА России в полном объеме. Юношам уже этим летом будет разрешено принимать участие в мероприятиях календарного плана с флагом и гимном нашей страныуказал он
Фатеев добавил, что это имеет большое значение для российской молодежной сборной и для участников чемпионата России, который пройдет с 21 по 23 мая в Сочи. Президент Союза ММА России подчеркнул, что у спортсменов теперь появился дополнительный стимул, чтобы снова иметь возможность представлять РФ на международных соревнованиях.
Он также поблагодарил министра спорта России Михаила Дегтярева за всестороннюю поддержку Союза.