В союзе ММА России прокомментировали восстановление в членстве IMMAF Союз ММА России восстановлен в членстве международной федерации IMMAF

Москва5 мая Вести.Исполком международной федерации ММА (IMМAF) принял решение о восстановлении членства Союза ММА России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Президент Союза ММА России Сергей Фатеев отметил, что переговоры о восстановлении членства были непростые и длительные.

Только что получили официальное письмо от IMМAF, и я рад сообщить, что... исполком международной организации ММА принял решение о восстановлении Союза ММА России в полном объеме. Юношам уже этим летом будет разрешено принимать участие в мероприятиях календарного плана с флагом и гимном нашей страны указал он

Фатеев добавил, что это имеет большое значение для российской молодежной сборной и для участников чемпионата России, который пройдет с 21 по 23 мая в Сочи. Президент Союза ММА России подчеркнул, что у спортсменов теперь появился дополнительный стимул, чтобы снова иметь возможность представлять РФ на международных соревнованиях.

Он также поблагодарил министра спорта России Михаила Дегтярева за всестороннюю поддержку Союза.