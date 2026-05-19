Москва19 маяВести.Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA) восстановила право российских спортсменов выступать на турнирах под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
По его словам, уже в июне сборная РФ в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзим. В состав команды вошли многократные чемпионы мира Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.
Это важное решение для всего российского спорта и новый шаг к полноценному возвращению наших сборных на мировую аренунаписал он в своем Telegram-канале