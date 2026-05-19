Международная федерация муай-тай вернула спортсменам из РФ флаг и гимн Российским бойцам муай-тай вернули право выступать с флагом и гимном

Москва19 мая Вести.Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA) восстановила право российских спортсменов выступать на турнирах под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, уже в июне сборная РФ в полном составе выступит на чемпионате и первенстве мира в Малайзим. В состав команды вошли многократные чемпионы мира Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.