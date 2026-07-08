Москва8 июл Вести.Решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации стало положительной новостью и важным шагом в возвращении законных прав российских спортсменов, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это действительно важный шаг на пути возвращения законных прав наших спортсменов на участие в международных соревнованиях сказал он журналистам

Песков подчеркнул, что все спортсмены России должны получить возможность выступать на крупных международных мероприятиях. По его словам, работа в этом направлении продолжается.

Безусловно, это большие достижения, там (в Минспорта) - ред.) работает целая команда переговорщиков с МОК. Это очень сложная, напряженная работа. Мы видим результаты, результаты по отдельным федерациям международным. Тоже в этом задействовано очень большое количество людей добавил Песков

Ранее пресс-служба МОК сообщила, что исполком организации временно отменил отстранение ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года. Также было отменено решение исполкома МОК от 28 марта 2023 года, согласно которому российские спортсмены могли участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и не допускались к командным видам спорта.

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в связи с решением МОК поздравил спортсменов, которые не стали менять российское гражданство.