Фетисов в связи с решением МОК поздравил спортсменов, не сменивших гражданство

Фетисов поздравил спортсменов, которые не стали менять гражданство РФ Фетисов в связи с решением МОК поздравил спортсменов, не сменивших гражданство

Москва8 июл Вести.Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в связи с новым решением Международного олимпийского комитета (МОК) поздравил спортсменов, которые не стали менять российское гражданство. Об этом он заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Накануне МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) и отмене рекомендаций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Во-первых, хотел поздравить спортсменов, тренеров, которые дождались, не стали никуда дергаться, не меняли гражданство. В общем, тренировались, хотя это было не так просто сказал Фетисов

Ожидается, что решение о демонстрации российского флага и гимна, а также любой символики страны на Олимпиадах МОК примет позже.