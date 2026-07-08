Фетисов: МОК следовало бы извиниться перед российскими спортсменами Фетисов: МОК надо было начать с извинений перед спортсменами РФ за санкции

Москва8 июл Вести.Международному Олимпийскому комитету (МОК) наряду с отменой санкций против российских спортсменов следовало бы извиниться перед ними. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Государственной Думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Накануне МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Санкции к ОКР действовали с 12 октября 2023 года.

Единственное, не понимаю, почему они не извинились перед нашими спортсменами, многие из которых с этим дискриминационным решением потеряли возможность стать олимпийскими чемпионами, войти в историю мирового спорта. Вообще Олимпийская хартия, Олимпийское движение как таковое - оно и было создано для того, чтобы не дискриминировать ни одного спортсмена, тем более по каким-то там надуманным вещам. Конечно, здесь безобразное было решение в свое время. Ну, наверное, им следовало начать с того, чтобы они принесли извинения перед нашими спортсменами, перед страной, перед ветеранами. Для меня и для всех моих коллег тоже все это было противно ощущать, что не соответствует никакой логике и никаким правовым решениям сказал Фетисов

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка назвала решение МОК о снятии рестрикций с российских спортсменов прекрасной новостью.