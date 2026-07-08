Захарова сыронизировала по поводу реакции Киева на отмену санкций МОК против РФ

Можно за спорт взяться: Захарова о реакции Киева на отмену санкций МОК против РФ Захарова сыронизировала по поводу реакции Киева на отмену санкций МОК против РФ

Москва8 июл Вести.Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины пересмотреть решение Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотреть решение об отмене санкций в отношении российских спортсменов.

Соответствующий пост Захарова разместила в Telegram-канале.

В рейхе 404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в натовский общак отправили главаря еще оружия просить - все дела переделали, теперь можно и за спорт взяться отметила Захарова

Дипломат назвала решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР) победой здравого смысла.

Пресс-служба МОК сообщила 7 июля, что исполком комитета временно отменил санкции к ОКР, действовавшие с 12 октября 2023 года.

Кроме этого, отменено решение исполкома МОК от 28 марта 2023 года, согласно которому российские спортсмены могли участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и не допускались к командным видам спорта.