Москва8 июлВести.Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на призыв Национального олимпийского комитета (НОК) Украины пересмотреть решение Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотреть решение об отмене санкций в отношении российских спортсменов.
Соответствующий пост Захарова разместила в Telegram-канале.
В рейхе 404 проснулись. Только что грохнули в Монако одного из своих, потом закопали в Киеве тетку какую-то, на которую теракт списали, в натовский общак отправили главаря еще оружия просить - все дела переделали, теперь можно и за спорт взятьсяотметила Захарова
Дипломат назвала решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР) победой здравого смысла.
Пресс-служба МОК сообщила 7 июля, что исполком комитета временно отменил санкции к ОКР, действовавшие с 12 октября 2023 года.
Кроме этого, отменено решение исполкома МОК от 28 марта 2023 года, согласно которому российские спортсмены могли участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и не допускались к командным видам спорта.