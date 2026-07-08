Захарова: "достижения" Эстонии не дают ей право решать вопрос финансирования МОК

Захарова осадила Эстонию, призвавшую перестать финансировать МОК Захарова: "достижения" Эстонии не дают ей право решать вопрос финансирования МОК

Москва8 июл Вести.Эстонии с ее так называемыми достижениями не следует пытаться диктовать свои условия в вопросах финансирования. Так официальный представитель МИД России отреагировала на призыв Таллина лишить Международный Олимпийский Комитет спонсирования из-за его решения допустить российских спортсменов до мировых состязаний.

По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими "достижениями" диктовать, кому что финансировать написала дипломат в своем Telegram-канале

7 июля Международный олимпийский комитет заявил, что временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), которое было отменено 12 октября 2023 года.