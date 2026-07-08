Москва8 июлВести.Эстонии с ее так называемыми достижениями не следует пытаться диктовать свои условия в вопросах финансирования. Так официальный представитель МИД России отреагировала на призыв Таллина лишить Международный Олимпийский Комитет спонсирования из-за его решения допустить российских спортсменов до мировых состязаний.
По экономическим показателям Эстония занимает 21-е место среди 27 стран ЕС. Не с этими "достижениями" диктовать, кому что финансироватьнаписала дипломат в своем Telegram-канале
7 июля Международный олимпийский комитет заявил, что временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), которое было отменено 12 октября 2023 года.