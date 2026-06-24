Москва24 июнВести.Международный олимпийский комитет (МОК) все еще ведет обсуждения темы восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в комиссии по правовым вопросам. Об этом в ходе общения с прессой заявила президент МОК Кирсти Ковентри.
В Олимпийской хартии прописаны наши основные принципы и ориентиры. Эти вопросы все еще обсуждаются в комиссии по правовым вопросамсказала она
Сессия МОК 24 июня приняла поправки в Олимпийскую хартию, касающиеся обеспечения политической нейтральности и защиты спортсменов от давления со стороны государств, политиков, общества и экономических факторов.
Ранее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявлял, что МОК рассмотрит возможность восстановления статуса ОКР в организации в апреле-мае 2026 года.
12 октября 2023 года МОК отстранил до дальнейшего уведомления ОКР в связи с включением олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.