Глава МОК заявила, что вопрос восстановления ОКР все еще обсуждается

Ковентри: МОК все еще обсуждает тему восстановления Олимпийского комитета России Глава МОК заявила, что вопрос восстановления ОКР все еще обсуждается

Москва24 июн Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) все еще ведет обсуждения темы восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в комиссии по правовым вопросам. Об этом в ходе общения с прессой заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

В Олимпийской хартии прописаны наши основные принципы и ориентиры. Эти вопросы все еще обсуждаются в комиссии по правовым вопросам сказала она

Сессия МОК 24 июня приняла поправки в Олимпийскую хартию, касающиеся обеспечения политической нейтральности и защиты спортсменов от давления со стороны государств, политиков, общества и экономических факторов.

Ранее министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев заявлял, что МОК рассмотрит возможность восстановления статуса ОКР в организации в апреле-мае 2026 года.

12 октября 2023 года МОК отстранил до дальнейшего уведомления ОКР в связи с включением олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.