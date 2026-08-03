В МОК не стали комментировать иск Украины против восстановления статуса ОКР МОК отказался комментировать иск Украины в CAS против восстановления статуса ОКР

Москва3 авг Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать сообщения о том, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за восстановления статуса Олимпийского комитета России (ОКР), потребовав отменить решение.

МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS. Позиция МОК изложена в нашем пресс-релизе от 7 июля 2026 года цитирует заявление РИА Новости

В пресс-релизе, на который сослался МОК, сообщалось о временном восстановлении статуса ОКР и отмене рекомендаций для международных федераций об ограничениях в отношении участия российских спортсменов в соревнованиях. 29 июля НОК Украины подал апелляцию в CAS. Он потребовал, чтобы МОК отменил свое решение, так как оно якобы противоречит положениям Олимпийской хартии.