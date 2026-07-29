Украина обжаловала решение МОК о восстановлении ОКР в правах Украина подала апелляцию на решение МОК о восстановлении прав ОКР

Москва29 июл Вести.Национальный олимпийский комитет Украины инициировал в Спортивном арбитражном суде (CAS) процедуру обжалования решения исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении Олимпийского комитета России в правах. Об этом говорится в заявлении на сайте НОК.

Украинская сторона объясняет апелляцию тем, что решение МОК якобы противоречит положениям Олимпийской хартии и устоявшейся практике CAS, а также не учитывает обстоятельства, из-за которых в 2023 году членство ОКР было приостановлено.

По утверждению олимпийского комитета Украины, решение МОК было "принято преждевременно и без надлежащей проверки".

В начале июля МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России, которое было отменено 12 октября 2023 года. Кроме того, исполком отменил решение от 28 марта 2023 года, которое предполагало участие российских спортсменов в соревнованиях только в нейтральном статусе и запрет на участие в командных видах спорта. Также снят запрет на проведение международных состязаний на территории России.