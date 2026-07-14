Каллас заявила, что главы МИД ЕС осудили решение МОК о допуске спортсменов из РФ

Каллас рассказала, что главы МИД ЕС осудили решение МОК о допуске атлетов РФ Каллас заявила, что главы МИД ЕС осудили решение МОК о допуске спортсменов из РФ

Москва14 июл Вести.Главы МИД Евросоюза (ЕС) выразили несогласие с решением Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов к международным турнирам. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, ее слова передает ТАСС.

МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), отмененное в октябре 2023 года.

Главы МИД ЕС категорически осудили решение МОК по допуску российских атлетов к международным соревнованиям сказала Каллас

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее заявил, что решение МОК ускорит полный возврат российских спортсменов на международные турниры. Он уточнил, что уже более 20 международных федераций допускают юниоров под флагом РФ и с гимном.

Дегтярев также отметил, что почву из-под ограничений МОК в отношении атлетов из РФ выбили юридически.