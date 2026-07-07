НОК Норвегии выступил против снятия санкций с российских спортсменов

Норвегия выступила против решения МОК по вопросу допуска российских атлетов НОК Норвегии выступил против снятия санкций с российских спортсменов

Москва7 июл Вести.Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Норвегии Зайнеб Аль-Самараи выступила против решения Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендаций по снятию ограничений с российских спортсменов. Ее слова приводит пресс-служба НОК Норвегии.

Нынешняя ситуация не дает оснований считать, что российские спортсмены должны вновь получить возможность участвовать в международных стартах заявила она

Зайнеб Аль-Самараи добавила, что Норвегия не согласна с рекомендацией МОК восстановить участие российских атлетов с полным объемом прав, однако "принимает ее к сведению".

К сожалению, нам вновь приходится признать, что наша позиция остается мнением меньшинства в международном спортивном сообществе заявила глава НОК Норвегии

7 июля МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить все ограничения, действующие в отношении российских спортсменов.

Однако не все международные спортивные объединения согласны с этим решением. Так, Международный союз биатлонистов (IBU) не намерен менять свою позицию по вопросу отстранения россиян.