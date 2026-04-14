Девять стран Северной Европы выступили против допуска пловцов из РФ с флагом Союз плавания стран Северной Европы выступил против допуска россиян с флагом

Москва14 апр Вести.Союз плавания стран Северной Европы выступил против допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным состязаниям с флагами и гимнами. Об этом сообщается на сайте организации.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов до взрослых соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

Общая позиция ассоциаций плавания скандинавских стран ясна – такое решение не поддерживается, и несогласие доведено до сведения European Aquatics (EA) говорится в публикации

Союз плавания стран Северной Европы объединяет девять стран: Эстонию, Норвегию, Финляндию, Швецию, Данию, Литву, Латвию, Исландию и Фарерские острова. Сейчас там председательствует Эстонская федерация плавания. Она провела серию консультаций с партнерами по региону и заявила, что решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) спорное.

Тем не менее устав Европейской федерации водных видов спорта делает постановления World Aquatics обязательными для всех членов, включая Эстонию.

Президент Эстонской федерации Эркки Суси отметил, что пловцы из стран Северной Европы продолжат участие в соревнованиях, однако ни одна из стран союза не станет подавать заявки на проведение международных состязаний до тех пор, пока ситуация не изменится.