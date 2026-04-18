Польша отказалась пустить россиян на ЧЕ по прыжкам в воду 2027 года

Москва18 апр Вести.Польская сторона не намерена допускать спортсменов из России и Белоруссии на чемпионат Европы по прыжкам в воду 2027 года, который пройдет в этой стране. Об этом заявила глава федерации плавания Польши Отыля Енджейчак, которую цитирует Польское радио.

По словам Енджейчак, европейская федерация плавания уже проинформирована о данном решении. При этом руководитель польской федерации уточнила, что атлеты из РФ и Белоруссии получат возможность участвовать в соревнованиях, если военные действия на Украине будут прекращены.

13 апреля бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) разрешило российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под ее эгидой с национальным флагом и гимном. Такое решение было принято по итогам консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта, а также комитетом спортсменов.

Вслед за этим девять североевропейских государств выразили протест против данного решения. Их позиция была официально передана в European Aquatics, однако, согласно уставу европейской федерации, постановления World Aquatics носят обязательный характер для всех ее членов.