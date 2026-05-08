В МОК объяснили продление санкций в отношении российских спортсменов Глава МОК Ковентри: санкции против РФ продлены из-за отсутствия членства ОКР

Москва8 мая Вести.Решение по продлению ограничений в отношении российских спортсменов было принято в связи с тем, что членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК до сих пор не восстановлено. Об этом заявила президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

Она отметила, что санкции против спортсменов из РФ не связаны с обвинениями в нарушении антидопинговых правил.

Комитет по правовым вопросам по‑прежнему занимается вопросом восстановления статуса ОКР, когда он закончит и придет к каким‑либо выводам, он даст рекомендации исполкому заявила Ковентри

По словам главы МОК, с российской стороной ведется конструктивный диалог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва разочарована тем, что Международный олимпийский комитет решил сохранить ограничительные меры в отношении российских спортсменов.