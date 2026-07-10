FIS не стала снимать ограничения со спортсменов РФ, несмотря на решение МОК

FIS отказалась снимать ограничения с россиян, несмотря на решение МОК FIS не стала снимать ограничения со спортсменов РФ, несмотря на решение МОК

Москва10 июл Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стали снимать ограничения с российских спортсменов, несмотря на ранее вынесенное решение Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает TV2.

7 июля МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

На данный момент мы сказали нет. Решение FIS пока остается в силе заявила член совета FIS и экс-глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг

Она отметила: в федерации знали, что решение МОК будет принято, у них состоялось совещание, на котором был обсужден этот вопрос.

FIS не хотела возвращения России, но CAS постановил, что им должна быть предоставлена возможность вернуться в качестве нейтральных спортсменов сказала Дюрхауг

Министр спорта РФ, председатель ОКР Михаил Дегтярев рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести", что решение МОК о снятии санкций с российских спортсменов стало возможным благодаря устранению юридической подоплеки действовавших в отношении России санкций.