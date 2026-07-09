Лыжники из РФ могут вернуться на международные старты осенью

FIS может принять решение о допуске россиян в сентябре Лыжники из РФ могут вернуться на международные старты осенью

Москва9 июл Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) может рассмотреть вопрос о допуске российских спортсменов к международным стартам на заседании в сентябре. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации лыжного спорта и сноуборда России Екатерина Галкина.

По её словам, российская сторона рассчитывает на включение этого вопроса в повестку дня заседания совета FIS, которое запланировано на первые числа сентября.

Ожидается, что российский вопрос будет включен в повестку дня и по нему могут быть приняты конкретные решения. Для нас крайне важно получить более четкое понимание того, в каком статусе российские спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях отметила Галкина

Она добавила, что отечественная федерация продолжает активную работу по спортивно-дипломатической линии и находится в постоянном диалоге с международными коллегами, отстаивая права российских атлетов на участие в соревнованиях.