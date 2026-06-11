В МОК не стали комментировать заявления о вмешательстве в выборы главы FIS

В МОК не стали реагировать на заявления о вмешательстве в выборы главы FIS В МОК не стали комментировать заявления о вмешательстве в выборы главы FIS

Москва11 июн Вести.Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению итоги выборов президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), однако никаких комментариев относительно заявлений о возможном вмешательстве в их проведение не дал.

Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт 11 июня был избран новым президентом FIS. Он получил 65 голосов. Его соперник, швед Йохан Элиаш, набрал 64 голоса и оказался на втором месте. Как заявил Элиаш после голосования, МОК пытался повлиять на исход выборов.

МОК принимает к сведению результаты выборов президента FIS и поздравляет нового президента FIS Александра Оспельта… Мы воздержимся от дальнейших комментариев по поводу результатов выборов говорится в заявлении организации

Представители Международного олимпийского комитета также поблагодарили Элиаша "за его работу на посту президента FIS и члена МОК".