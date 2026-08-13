Лыжник Клебо: не поменял позицию по допуску россиян к международным турнирам

Норвежец Клебо вновь высказался по поводу участия российских лыжников в турнирах Лыжник Клебо: не поменял позицию по допуску россиян к международным турнирам

Москва13 авг Вести.Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что не изменил своей позиции по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. Его слова приводит Nettavisen.

Многократный олимпийский чемпион отметил, что не может повлиять на решения Международной федерации лыжных гонок и сноубординга в вопросе допуска или недопуска представителей России.

Я по-прежнему придерживаюсь той же позиции, которая была у меня все это время, но решения принимаю не я сказал Клебо

В октябре 2025 года норвежский лыжник поддержал решение FIS не допускать россиян к международным соревнованиям.

2 декабря 2025 года Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего Международная федерация лыжных гонок и сноубординга позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, что FIS даже не стала рассматривать его заявку на нейтральный статус.