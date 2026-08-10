Большунов: FIS даже не рассматривала заявку на нейтральный статус

Лыжник Большунов объяснил причину отказа FIS в нейтральном статусе Большунов: FIS даже не рассматривала заявку на нейтральный статус

Москва10 авг Вести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда даже не стала рассматривать заявку Александра Большунова на нейтральный статус. Об этом в интервью РИА Новости рассказал российский лыжник.

По словам Большунова, отрицательный ответ пришел в течение одного дня.

Если бы была комиссия, то хотя бы два-три дня рассматривали. А не в тот же день обратное письмо. Просто "нет". Понятно, что ничего даже не проверяли отметил спортсмен

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом. Россиянин завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В прошлом сезоне FIS отказала российскому лыжнику в участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что недопуск Большунова связан с его национальностью.