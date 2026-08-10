Москва10 авгВести.Международная федерация лыжного спорта и сноуборда даже не стала рассматривать заявку Александра Большунова на нейтральный статус. Об этом в интервью РИА Новости рассказал российский лыжник.
По словам Большунова, отрицательный ответ пришел в течение одного дня.
Если бы была комиссия, то хотя бы два-три дня рассматривали. А не в тот же день обратное письмо. Просто "нет". Понятно, что ничего даже не проверялиотметил спортсмен
Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом. Россиянин завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. В прошлом сезоне FIS отказала российскому лыжнику в участии в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что недопуск Большунова связан с его национальностью.