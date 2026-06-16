Москва16 июнВести.Международный союз конькобежцев (ISU) представит обновленную информацию об участии российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой на следующем заседании совета организации. Об этом сообщили в пресс-службе ISU.
Вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии обсуждался на заседании совета ISU, которое прошло 13 июня на Тенерифе, уточнили ТАСС в союзе.
В настоящее время проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие неделиговорится в сообщении
В пресс-службе организации отметили, что на данном этапе дополнительная информация не раскрывается.