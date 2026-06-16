ISU готовит обновленную информацию о допуске россиян к турнирам

ISU в ближайшие недели примет решение по российским спортсменам ISU готовит обновленную информацию о допуске россиян к турнирам

Москва16 июн Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) представит обновленную информацию об участии российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой на следующем заседании совета организации. Об этом сообщили в пресс-службе ISU.

Вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии обсуждался на заседании совета ISU, которое прошло 13 июня на Тенерифе, уточнили ТАСС в союзе.

В настоящее время проводится дальнейший анализ, результаты которого будут представлены на следующем заседании совета в ближайшие недели говорится в сообщении

В пресс-службе организации отметили, что на данном этапе дополнительная информация не раскрывается.