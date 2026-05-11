Пять россиян попали в списки кандидатов в руководящие органы ISU

Пять россиян стали кандидатами в руководящие органы ISU Пять россиян попали в списки кандидатов в руководящие органы ISU

Москва11 мая Вести.Пять представителей РФ стали кандидатами в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU). Это следует из списка кандидатов, опубликованном на сайте организации.

Александр Кибалко включен в список кандидатов на должности вице‑президента и члена совета ISU по конькобежному спорту.

Кроме того, еще четыре российских специалиста выдвинуты в состав технических комитетов ISU. Юлия Андреева может войти в комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова - по танцам на льду, Ульяна Чиркова - по синхронному катанию, а Михаил Соколов - по шорт‑треку.

Ким Чжэ Ёль остается единственным кандидатом на переизбрание на должность президента Международного союза конькобежцев (ISU), которую он занимает с 2022 года.

Голосование состоится 12 июня в ходе конгресса ISU, который пройдет на Тенерифе.

Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что участие российских спортсменок Ксении Коржовой и Анастасии Семеновой на зимних Олимпийских играх в Италии является серьезным достижением.