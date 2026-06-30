Москва30 июнВести.Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2026/27. Об этом сообщает официальный сайт организации.
Россияне выступят на международных турнирах в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что представитель России Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев. Это произошло в ходе конгресса организации в испанском Тенерифе.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года из-за событий на Украине.