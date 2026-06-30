Международный союз конькобежцев допустил россиян до турниров в сезоне-2026/27

ISU допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе Международный союз конькобежцев допустил россиян до турниров в сезоне-2026/27

Москва30 июн Вести.Международный союз конькобежцев объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в сезоне-2026/27. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Россияне выступят на международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что представитель России Александр Кибалко избран на пост вице-президента Международного союза конькобежцев. Это произошло в ходе конгресса организации в испанском Тенерифе.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года из-за событий на Украине​​​.