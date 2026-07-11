Российским триатлонистам разрешили участвовать в Ironman в нейтральном статусе Ironman разрешил участие российских триатлонистов в нейтральном статусе

Москва11 июл Вести.Российским и белорусским триатлонистам разрешили участвовать в нейтральном статусе в соревнованиях Ironman, сообщает Федерация триатлона России.

Российские спортсмены смогут выступать во всех стартах серии Ironman и Ironman 70.3, включая чемпионат мира Ironman и чемпионат мира Ironman 70.3, в нейтральном статусе говорится в сообщении

Отмечается, что решение принято в соответствии с новыми рекомендациями Международного олимпийского комитета.

Федерация триатлона поблагодарила команду Ironman за "готовность следовать принципам справедливости".

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), которое было отменено 12 октября 2023 года.