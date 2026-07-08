Олимпийский совет Азии поприветствовал решение исполкома МОК по России В Азии поддержали отмену рекомендаций МОК по ограничениям для россиян

Москва8 июл Вести.Олимпийский совет Азии (ОСА) поддерживает и приветствует решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) относительно отмены рекомендаций по ограничению допуска российских атлетов к соревнованиям, отмечается в релизе на официальном сайте OCA.

OCA разделяет убеждение МОК в том, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно ограничиваться войнами или конфликтами стран, из которых они родом. OCA полностью поддерживает МОК в его стремлении к продвижению мира посредством спорта и осуждает войны, вооруженные конфликты и насилие во всем мире говорится в релизе

Позицию азиатской стороны положительно оценил глава Минспорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

В ОCA подчеркнули, что право атлетов выступать на международной арене не должно зависеть от конфликтов между государствами. Благодарю коллег из Олимпийского совета Азии за последовательную поддержку этой позиции написал Дегтярев в своем Telegram-канале

7 июля МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), которое было отменено 12 октября 2023 года. Также было отменено решение исполкома МОК от 28 марта 2023 года, которое предусматривало участие российских спортсменов в соревнованиях только в нейтральном статусе и запрет на участие в командных видах спорта.