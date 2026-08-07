ISU присвоила нейтральный статус российским фигуристкам Валиевой и Игнатовой Российские фигуристки Валиева и Игнатова получили нейтральный статус

Москва7 авг Вести.Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой).

Это необходимо для того, чтобы спортсменки получили возможность выступать на международных турнирах.

Также нейтральный статус получил Петр Гуменник, участник зимней Олимпиады-2026.

Ранее нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой ISU получил российский фигурист Марк Кондратюк. Также нейтральный статус уже имеют Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров.