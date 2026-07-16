Москва16 июлВести.Пять российских фигуристов получили от Международного союза конькобежцев (ISU) нейтральный статус.
Как сообщается на сайте организации, статус присвоен выступающим в одиночном катании Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой, Григорию Федорову.
Ранее в ISU заявили, что, несмотря на последнее решение МОК о временном восстановлении членства ОКР, организация продолжит придерживаться своей позиции относительно допуска российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе.