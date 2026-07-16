Пять российских фигуристов получили нейтральный статус от ISU ISU присвоила нейтральный статус пятерым российским фигуристам

Москва16 июл Вести.Пять российских фигуристов получили от Международного союза конькобежцев (ISU) нейтральный статус.

Как сообщается на сайте организации, статус присвоен выступающим в одиночном катании Аделии Петросян, Алисе Двоеглазовой, Анне Фроловой, Алине Горбачевой, Григорию Федорову.

Ранее в ISU заявили, что, несмотря на последнее решение МОК о временном восстановлении членства ОКР, организация продолжит придерживаться своей позиции относительно допуска российских спортсменов на соревнования только в нейтральном статусе.