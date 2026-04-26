Москва26 апр Вести.Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус (AIN) десяти российским спортсменам, что позволит им участвовать в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующие документы.

В число получивших AIN вошли Галина Чугунова, Владимир Дубровский, Александр Галухин, Ольга Фомина, Павел Котов, Михаил Лебедев, Олег Пустовой, Виктория Сайед, Владимир Виноградов и Ирина Золочевская.

Таким образом, общее число российских и белорусских спортсменов, допущенных к международным турнирам в нейтральном статусе, превысило 500.

Ранее Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допустила спортсменов из РФ и Белоруссии до мировых соревнований в нейтральном статусе.