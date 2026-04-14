Олимпийские чемпионки Коробейникова и Загидуллина получили допуск к турнирам FIE FIE дала нейтральный статус олимпийским чемпионкам Коробейниковой и Загидуллиной

Москва14 апр Вести.Международная федерация фехтования (FIE) предоставила нейтральный статус ряду российских спортсменов, включая олимпийских чемпионок по фехтованию на рапирах Ларису Коробейникову и Аделину Загидуллину. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Обе спортсменки являются победительницами Олимпийских игр в Токио в командной рапире. Кроме того, Коробейникова – серебряный призер Игр 2012 года и бронзовый призер токийской Олимпиады в личном турнире. На ее счету также три победы на чемпионатах мира. Загидуллина является двукратной чемпионкой мира и Европы.

Нейтральный статус также получили рапиристки Арина Вольская, Ксения Глебова и Анастасия Иванова. Среди шпажистов допуск получили Татьяна Таланова, Татьяна Гудкова и Георгий Бруев.

Помимо спортсменов, нейтральный статус также был предоставлен пяти тренерам и одному медицинскому специалисту.

В феврале российская сборная выиграла медальный зачет юниорского Чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси, выступая под национальным флагом и гимном. Всего россияне выиграли три золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали.