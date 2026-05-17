Москва17 маяВести.Россиянин Кирилл Бородачев взял первое место на этапе гран-при по фехтованию на рапире. Соревнования прошли в Шанхае.
В финале Бородачев победил поляка Анджея Жадковского со счетом 15:9. В личном турнире рапиристок бронзу взяла россиянка Марта Мартьянова.
Бородачеву 26 лет, он серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире, вице-чемпион мира в личном зачете и обладатель бронзы чемпионата Европы в команде. Эта победа стала для него первой на этапах Гран-при.
Российские спортсмены выступают на турнирах Международной федерации фехтования в нейтральном статусе.