Российский рапирист Бородачев взял золото на Гран-при в Шанхае

Москва17 мая Вести.Россиянин Кирилл Бородачев взял первое место на этапе гран-при по фехтованию на рапире. Соревнования прошли в Шанхае.

В финале Бородачев победил поляка Анджея Жадковского со счетом 15:9. В личном турнире рапиристок бронзу взяла россиянка Марта Мартьянова.

Бородачеву 26 лет, он серебряный призер Олимпийских игр в командном турнире, вице-чемпион мира в личном зачете и обладатель бронзы чемпионата Европы в команде. Эта победа стала для него первой на этапах Гран-при.

Российские спортсмены выступают на турнирах Международной федерации фехтования в нейтральном статусе.