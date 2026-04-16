Дзюдоист Чопанов посвятил победу на чемпионате Европы народу Дагестана Дзюдоист Чопанов посвятил победу на ЧЕ пострадавшим от наводнения в Дагестане

Москва16 апр Вести.Дзюдоист Мурад Чопанов, завоевавший первое золото сборной России на чемпионате Европы в Грузии, посвятил свою победу народу Дагестана, который борется с последствиями паводков и оползней. Об этом он рассказал в интервью ИС "Вести".

Первый день чемпионата Европы в Тбилиси принес в копилку сборной России медали всех трех достоинств. Золото в категории до 66 кг у мужчин завоевал Мурад Чопанов, который победил в финале финского спортсмена. Представляющий Дагестан дзюдоист посвятил победу своему народу.

Это моя третья Европа, и я иду по нарастающей. На своем первом чемпионате Европы взял третье место. В прошлом году стал серебряным призером, и сейчас я выиграл. Когда перешагиваешь какой-то этап своей карьеры, получаешь облегчение. Одну из задач на этот сезон я выполнил. То есть у меня цели были – Европа и мир. Европа есть, остался чемпионат мира… Я свою победу посвящаю своему народу рассказал Чопанов

Серебро и бронзу выиграли российские девушки в дивизионе до 48 кг. Третье место у Марины Воробьевой, а второе – у Сабины Гилязовой.

Всего за четыре дня турнира будет разыграно 14 комплектов медалей. Сборная России выступает в полном составе под национальным флагом и с гимном. В прошлом году на чемпионате Европы в Черногории российские спортсмены заняли первой место в общем зачете.