Москва19 апрВести.Российский дзюдоист, чемпион мира Арман Адамян в комментарии ИС "Вести" поделился эмоциями по поводу поединка с россиянином Ниязом Билаловым.
Спортсмены сошлись в схватке на чемпионате Европы в Тбилиси. Адамян победил в турнире, завоевав "бронзу".
По его словам, сражаться с россиянином было эмоционально трудно.
Неприятно, когда ты, можно сказать, забираешь медаль у своего сокомандника. Это тяжело, но это спорт, ничего не поделаешь. По жеребьевке так получилось, что мы попались, и здесь либо он, либо я, поэтому мы, так сказать, вышли и решили вопрос по-мужски между собой. Хотелось, понятное дело, завоевать золотую медаль, но и отсюда уезжать с пустыми руками я не мог себе позволитьзаявил спортсмен
Дзюдоисты из России на чемпионате Европы в Тбилиси завоевали семь медалей: два "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы". Российские спортсмены выступали на турнире с национальной символикой.