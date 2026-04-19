"Либо он, либо я": дзюдоист Адамян поделился эмоциями от поединка с Билаловым Дзюдоист Адамян назвал непростым поединок с Билаловым на Чемпионате Европы

Москва19 апр Вести.Российский дзюдоист, чемпион мира Арман Адамян в комментарии ИС "Вести" поделился эмоциями по поводу поединка с россиянином Ниязом Билаловым.

Спортсмены сошлись в схватке на чемпионате Европы в Тбилиси. Адамян победил в турнире, завоевав "бронзу".

По его словам, сражаться с россиянином было эмоционально трудно.

Неприятно, когда ты, можно сказать, забираешь медаль у своего сокомандника. Это тяжело, но это спорт, ничего не поделаешь. По жеребьевке так получилось, что мы попались, и здесь либо он, либо я, поэтому мы, так сказать, вышли и решили вопрос по-мужски между собой. Хотелось, понятное дело, завоевать золотую медаль, но и отсюда уезжать с пустыми руками я не мог себе позволить заявил спортсмен

Дзюдоисты из России на чемпионате Европы в Тбилиси завоевали семь медалей: два "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы". Российские спортсмены выступали на турнире с национальной символикой.