Москва18 апрВести.Грузинские зрители встретили гимн Российской Федерации свистом во время церемонии награждения дзюдоиста Тимура Арбузова на чемпионате Европы по дзюдо. Об этом информирует "Матч ТВ".
В финальном поединке в весовой категории до 81 кг Арбузов одержал победу над грузинским спортсменом Тато Григалашвили.
Турнир проходит в Тбилиси. На счету российских атлетов несколько медалей: золото у Мурада Чопанова (до 66 кг) и Тамерлана Башаева (свыше 100 кг), серебро — у Сабины Гилязовой (до 48 кг), бронза — у Марины Воробьевой (до 48 кг) и Кирилла Козлова (свыше 100 кг).
Российские дзюдоисты соревнуются под национальной символикой. Соревнования завершатся 19 апреля, в них принимают участие представители 48 стран.