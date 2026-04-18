© Трансляция чемпионата Европы по дзюдо в Тбилиси

Грузинские болельщики освистали гимн РФ во время награждения дзюдоиста из РФ

Москва18 апр Вести.Грузинские зрители встретили гимн Российской Федерации свистом во время церемонии награждения дзюдоиста Тимура Арбузова на чемпионате Европы по дзюдо. Об этом информирует "Матч ТВ".

В финальном поединке в весовой категории до 81 кг Арбузов одержал победу над грузинским спортсменом Тато Григалашвили.

Турнир проходит в Тбилиси. На счету российских атлетов несколько медалей: золото у Мурада Чопанова (до 66 кг) и Тамерлана Башаева (свыше 100 кг), серебро — у Сабины Гилязовой (до 48 кг), бронза — у Марины Воробьевой (до 48 кг) и Кирилла Козлова (свыше 100 кг).

Российские дзюдоисты соревнуются под национальной символикой. Соревнования завершатся 19 апреля, в них принимают участие представители 48 стран.