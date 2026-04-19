Дзюдоист Ендовицкий: целимся на участие в чемпионате мира и Олимпиаде

Москва19 апр Вести.Российские дзюдоисты намерены после чемпиона Европы отбираться для участия в чемпионате мира, а также в Олимпийских играх. Об этом ИС "Вести" рассказал бронзовый призер чемпионата Европы по дзюдо в категории свыше 100 кг Валерий Ендовицкий.

Большинство из участников чемпионата Европы поедут или, возможно, будут рассматриваться на участие в чемпионате мира, а в дальнейшем - на Олимпийских играх. Самое главное - это чемпионат мира и Олимпийские игры, и мы целимся туда. Там медали будут поценнее и, так сказать, "потяжелее" заявил он

Главный тренер сборной РФ по дзюдо Виталий Макаров также отметил, что фокус российских дзюдоистов - на предстоящих турнирах.

Наш фокус идет, если говорить по этому году, на чемпионат мира. Если говорить о цикле, то фокус на Олимпийские игры отметил тренер

Ранее российская сборная по дзюдо заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы в Тбилиси. "Золото" получили Мурад Чопанов (в весе до 66 кг) и Тимур Арбузов (до 81 кг). Серебряную медаль завоевала Сабина Гилязова (до 48 кг). Спортсмены Марина Воробьева (до 48 кг), Мадина Таймазова(до 70 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг) принесли бронзовые медали в копилку команды.