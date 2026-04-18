Дзюдоист Арбузов поделился эмоциями после победы на чемпионате Европы в Тбилиси Дзюдоист Арбузов: рад, что удалось порадовать болельщиков со всей страны

Москва18 апр Вести.Дзюдоист Арбузов счастлив, что проделанная работа прошла не зря и удалось порадовать своих болельщиков победой. Первыми эмоциями спортсмен поделился с ИС "Вести".

Дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси. В финальной схватке в весовой категории до 81 кг россиянин победил грузина Тато Григалашвили.

Непередаваемый счастье и такая легкость на душе, то, что проделанная работа не зря прошла, то, что получилось порадовать болельщиков, которые приехали со всей страны, чтобы поддержать меня, моего личного тренера, моего отца. Вот такая легкость. Есть куда расти именно по встречам, потому что были ошибки в схватках, было где-то я осторожничал. Ну, были ошибки. Но в целом хочется не сбавлять уровень, надо добавлять, добавлять и хотелось бы реально именно доминировать отметил он

Всего за четыре дня турнира будет разыграно 14 комплектов медалей. Сборная России выступает в полном составе под национальным флагом и с гимном. В прошлом году на чемпионате Европы в Черногории российские спортсмены заняли первой место в общем зачете.