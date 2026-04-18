Дзюдоист Арбузов стал чемпионом Европы в весовой категории до 81 кг

Москва18 апр Вести.Российский дзюдоист Тимур Арбузов взял золото на чемпионате Европы. Турнир проходит в Тбилиси.

В решающем поединке в весе до 81 кг россиянин оказался сильнее грузинского спортсмена Тато Григалашвили. Это "золото"стало вторым для сборной России на турнире — ранее в категории до 66 кг победил Мурад Чопанов.

Это первые за несколько лет соревнования, в которых российская сборная выступает без каких-либо ограничений, с флагом и гимном.

По словам олимпийского чемпиона, старшего тренера мужской сборной России по дзюдо Арсена Галстяна, российских спортсменов хорошо встретили в Тбилиси, а представители делегаций других стран относятся к россиянам доброжелательно.