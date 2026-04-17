Тренер Галстян об отношении к россиянам на ЧЕ по дзюдо: все очень рады

Москва17 апр Вести.Российских спортсменов хорошо встретили на чемпионате Европы по дзюдо в Тбилиси, где сборная РФ выступает с формой, флагом и гимном. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" олимпийский чемпион, старший тренер мужской сборной России по дзюдо Арсен Галстян.

Впервые за несколько лет сборная России выступает на турнире такого уровня без каких-либо ограничений.

Мы очень довольны, рады, что все вернулось на свои места. С удовольствием носим экипировку и надеемся, что будем держать наш флаг на высших ступенях пьедестала рассказал Арсен Галстян

Представители делегаций других стран, по его словам, относятся к россиянам доброжелательно.

Все очень доброжелательны, все очень рады. Мы давно со всеми знакомы, мир дзюдо между собой - даже и без флага когда были, нас очень хорошо поддерживали, в принципе, все иностранные коллеги наши отметил Галстян

Накануне российский дзюдоист Мурад Чопанов, завоевавший первое золото нашей сборной на этом чемпионате Европы, посвятил свою победу народу Дагестана.