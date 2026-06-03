Москва3 июн Вести.Вероятность развязывания конфликта в отношении Москвы и Минска, как и его трансформация в глобальное противостояние, предельно высока. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

В Москве 3 июня проходит заседание Совета глав Минобороны стран – участниц ОДКБ.

Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока заявил белорусский министр обороны, его цитирует пресс-служба ведомства

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не будет атаковать Украину. При этом он уточнил, что в случае атаки Киева на Белоруссию украинский конфликт примет совсем другой оборот.