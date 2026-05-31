Москва31 мая Вести.Белоруссия никогда не будет атаковать Украину. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Лукашенко подчеркнул, что "мы прекрасно видим, это треп".

Я часто думаю о том, а зачем он это говорит? Европейцы чего-то там мычат. И они ему говорят: "А ты, ты чего молчишь? Завтра вроде бы будет атака со стороны Беларуси на Украину". Хотя это никогда не будет. Никогда. Наших там солдат не было и не будет. Это тоже он знает, и военные знают сказал он

По словам президента Белоруссии, европейцы подтолкнули главу киевского режима Владимира Зеленского к тому, чтобы он делал подобные заявления.

Как это они борются за Украину, а Украина сама помалкивает. Ну вот он и ляпает. И какие-то там действия, наших тихушек-лохушек, говорят, пригласил, и прочее. Никакая это не оппозиция, это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев, и они двинутся и захватят, захватят какой-то районный центр отметил Лукашенко

Ранее сообщалось, что Лукашенко пригласил Макрона в Минск для встречи с ним и с Путиным.