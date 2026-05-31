Лукашенко отреагировал на угрозы Киева нанести удары по Белоруссии Лукашенко: у Белоруссии есть одна цель с точными координатами, и Киев это знает

Москва31 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на угрозы Украины по поводу возможных ударов по территории республики. В интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" он сказал, что в Киеве знают, какой будет реакция Минска на возможную атаку.

Ранее в командовании Сил беспилотных систем ВСУ заявили, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в конфликт.

Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают заявил по этому поводу Лукашенко

В мае риторика Украины по отношению к Минску стала резко агрессивной. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил атаковать руководство Белоруссии, а также приказал возводить фортификации на границе.