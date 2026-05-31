Лукашенко: война на Украине при атаке на Белоруссию получит совсем иное качество

Москва31 мая Вести.Украинский конфликт в случае атаки Киева на Белоруссию примет совсем иной оборот, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Украина ранее заявила, что определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в украинский конфликт. Белорусский президент назвал это заявление "трепом".

Не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси. Война получит совершенно иное качество на Украине. Не буду конкретизировать… Я пытаюсь президента Украины понять. Идёт война. Идёт жуткое давление. Это пережить не так просто. Может быть, там что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль, поэтому я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию сказал Лукашенко

Ранее депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил, что республика имеет достаточный военный потенциал для того, чтобы нейтрализовать любую атаку со стороны Киева или стран НАТО.